Mahle beleži rast

Šempetrsko Letriko je leta 2014 kupil nemški koncert Mahle Group. »Od takrat do danes načrtujemo podvojiti rast podjetja, vložki v opremo in razvoj so enormni, v to vlagamo preko 10 odstotkov prodaje. Na tej lokaciji je zaposlenih 320 razvojnih inženirjev, ki se ukvarjajo z razvojem različnih vrst pogonov za elektrifikacijo prihodnosti. Tu imamo desetkrat več inženirjev kot jih imajo primerljiva podjetja v Sloveniji,« pravi Uroš Rutar, namestnik direktorja Mahle Electric Drives Slovenija. Šempetrska družba trenutno zaposluje 1.932 ljudi, letos načrtujejo 370 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, lani so jih dosegli 330, predlani pa 290 milijonov evrov. Šempeter pri Gorici je eno osrednjih razvojnih in proizvodnih središč za električne pogonske sisteme, zato ima ključno vlogo pri preoblikovanju podjetja Mahle v enega od vodilnih dobaviteljev komponent za e-mobilnost.

»Ta lokacija je za nas izjemno pomembna, saj tu lahko vidimo preobrazbo industrije, ki se od industrije pogonov z notranjim izgorevanjem pomika v industrijo e-mobilnosti. Tukaj se ti produkti razvijajo, izdelujejo in pošiljajo h kupcem. Rekel bi, da tukaj lahko občutite preobrazbo avtomobilske industrije,« je včeraj na sedežu šempetrske družbe Mahle Electric Drives Slovenija povedal njen generalni direktor Guntram Haas. Lokaciji v prihodnje napoveduje kontinuirano rast, za bližnjo prihodnost pa rast prodaje, številke naj bi presegle 500 milijonov evrov. Električni pogoni iz Slovenije se sicer uporabljajo v hibridnih in električnih različicah logističnih vozil, dvokolesnikov in osebnih avtomobilov.

Pred kratkim je podjetje Mahle na lokaciji v Šempetru pri Gorici uspešno zagnalo proizvodnjo novega vlečnega motorja X20 za e-kolesa. Pričakuje se, da bo motor X20 v prihodnjih letih zagotovil rast prodaje v srednjem dvomestnem milijonskem razredu.

V šempetrskem Mahle Electric Drives Slovenija med drugim proizvajajo avtomobilske pogonske sisteme, ki nadomeščajo motorje z notranjim izgorevanjem, in jih vgrajujejo v električna vozila ter vozila na hibridni pogon. Proizvajajo na primer tudi zaganjalce in alternatorje za težka gradbena in delovna vozila ter tovorna vozila, lahke krmilnike za električna vozila in električne pomožne sisteme, ki v vozilih skrbijo za regulacijo pretoka zraka v motorjih ali hlajenje sistemov v vozilih.

Skupina Mahle sicer velja za vodilnega mednarodnega razvojnega partnerja in dobavitelja v avtomobilski industriji s strankami na področju osebnih in gospodarskih vozil. Trenutno delež prodaje, ki ga ustvari neodvisno od motorja z notranjim izgorevanjem za osebna vozila, znaša več kot 60 odstotkov, do leta 2030 pa naj bi se povečal na 75 odstotkov. Polovica vseh vozil na svetu zdaj vsebuje komponente Mahle. Leta 2021 je Mahle ustvaril prodajo v višini 10,9 milijarde evrov in je zastopan v več kot 30 državah z več kot 71.000 zaposlenimi na 160 proizvodnih lokacijah ter v 12 večjih raziskovalnih in razvojnih centrih.Trenutna situacija, ko cene energentov dobesedno letijo v nebo, je tudi za šempetrski Mahle Electric Drives težavna. »Za nas kot veliko podjetje niti ni težava rast stroškov, ampak stabilizacija stroškov. Ko se bo enkrat to zgodilo, se bomo konsolidirali in rešili težave tudi z dobičkonosnostjo in ostalimi zadevami. V trenutni situaciji je pa zelo težko, ker od danes do jutri ne vemo, kakšna bo cena elektrike,« pojasnjuje Rutar. Ne glede na to, podjetje sledi usmeritvi v elektrifikacijo in v e-mobilnost.

Šempetrsko podjetje ima več kot 140 štipendistov, nadejajo se, da bodo to njihovi bodoči razvojniki. Redno sodelujejo z univerzami in srednjimi šolami. Eden od projektov, ki jih podpirajo, je izgradnja električne formule 1, ki jo vsako študijsko leto izdela študentska ekipa Superior Engeneering. Gre za dirkalnik, pojasnjuje študent strojništva, Julij Zupan, ki ustreza pravilniku tekmovanja Formula študent, na katerem tekmujejo univerze z vsega sveta. Zupan meni, da je sodelovanje pri projektu, katerega podpirajo podjetja, ki ustvarjajo tehnološko najnaprednejše izdelke, neprecenljiva: »Predvsem zato, ker gre za toliko aplikativnih stvari, ki si jih na fakulteti ob študiju težko privoščiš. Je pa v svoji velikosti in zahtevnosti to unikat v Sloveniji, saj gre za projekt velike teže, na katerem sodeluje ogromno različnih ljudi z različnimi znanji.«