Mala Cecilijanka, praznik otroškega petja

»Ko si s sopevci na odru in skupaj dihaš, ustvarjaš, poješ, postaneš del celote, ki nosi posebno moč,« je ena izmed misli mladih pevk in pevcev, pri katerih je Damijana Čevdek Jug, predsednica Združenja cerkvenih pevskih zborov, poiskala navdih za nagovor udeležencev letošnje Male Cecilijanke, ki je v nedeljo - na praznik Brezmadežne - v dveh izmenah napolnila dvorano Kulturnega centra Lojze Bratuž. Na reviji, ki jo je omenjeno združenje priredilo v sodelovanju z ZSKP, SSO in Deželo FJK, je nastopilo 11 otroških in mladinskih zborov z Goriškega.

Prvi je na oder stopil zbor osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana, ki ga vodi Lucija Lavrenčič. Zapeli so Kranjčanovo Cici himno, Habetov Dežek in ljudsko Tri race, tri pure. Naslednji na vrsti je bil zbor Kapljice, ki deluje pod okriljem KD Sovodnje. Pod vodstvom Tine Balta so zapeli Tumbai tumbai ter skladbi Pingvin in beli medved in Drugi čevlji, ki jih je napisala Jana Drassich. Zbor Etko Mužetko deluje v okviru PD Vrh sv. Mihaela in ga sestavlja sedem pevk. Nastopile so pod vodstvom Katarine Visintin ter zapele pesmi Veš, o Marija, Everybody wants to be a cat in Boljši svet Jane Drassich. Nato je na oder Male Cecilijanke prvič stopil zbor Večstopenjske šole Gorica, ki deluje že drugo leto in ga vodi Martina Hlede. Izvedli so Quaggiatovo Vlakec Teden, skladbo Miška vzela je s poličke in Mukarjevo Ti si fuč.Prvi del revije je sklenil Mladinski pevski zbor Komel, ki združuje pevce od 11. do 15. leta. Pod taktirko Mateje Černic so zapeli Vilharjevo Sonce čez hribček gre, La petite fille sage in Ratterjevo The lord bless you and keep you.

Program v dveh delihV drugem delu je led prebil Mali otroški pevski zbor društva Sedej iz Števerjana, ki je pod vodstvom Vide Boškin zapel Bitenčevi Tika Taka in Ledene sveče ter Vilarjevo Od glave do prstov. Za njimi so oder zasedli doberdobski Veseljaki, ki jih že 30 let vodi Lucija Lavrenčič. Zapeli so Quaggiatovo Jutranja, Habetovo Iščemo hišico in Izbor ljudskih v Quaggiatovi priredbi. Z naslednjo skupino je spet postreglo števerjansko društvo Sedej, ki je letos vzpostavilo celotno zborovsko vertikalo. Otroški zbor F. B. Sedej je zapel Habetovo Monika, Kadar zagrmi Petra Šavlija in pesem iz filma Bratovščina sinjega galeba. Vodila jih je Vida Boškin.

Pod vodstvom Petre Feri so nato Goršičevo Čokolada, Šmuttejevo Ko se smeješ in Hakuna Matata zapeli člani Otroškega pevskega zbora Štmaver, ki deluje pod okriljem društva Sabotin, s skladbami Poroka, Kamenček na kamenček in Zajčkova ženitev pa se je pod taktirko Alessandre Schettino predstavil otroški zbor Plešivo, ki že vrsto let deluje v okviru SCGV Emil Komel. Revijo je sklenil otroški pevski zbor Emil Komel, ki je zapel Kodeljevo Bogorodico, Quaggiatovo Jesenski čas in ljudsko Le sekaj smrečico v priredbi Damijane Čevdek Jug, ki je zbor tudi vodila.Za instrumentalno spremljavo so poskrbeli Urška Terpin, Jana Drassich, Pera Feri, Martina Valentinčič, Ema Terpin, Eva Dolinšek, Iacopo Ruzzier, Elisabetta Cavaleri, Luca Bregant in Martina Gereon.