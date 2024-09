Manifestirali bodo v podporo Palestincem

»Želimo reagirati na to oglušujočo tišino,« pravijo pobudniki čezmejnega shoda z naslovom Stop genocidu nad palestinskim narodom!, ki bo potekal jutri, 21. septembra, med Gorico in Novo Gorico. Tako italijanski kot slovenski vladi prireditelji očitajo, da ob tragičnih dogodkih v Gazi molčita. Zbirališče bo na Travniku ob 16.30, shod pa se bo začel ob 17. uri. »S seboj prinesite transparente, kefije, palestinske zastave in voljo do boja za pravičnejši svet!« vabijo organizatorji. Dogodek soorganizirajo Casa del popolo-Ljuski Dom Gorica, FGC, ANPI-VZPI Podgora, Salaam Ragazzi dell’Olivo iz Trsta in Gibanje za pravice Palestincev.

Od Travnika do Bevkovega trga

Z goriškega Travnika se bodo udeleženci shoda podali v Ulico Carducci in nadaljevali pot po ulicah Silvio Pellico ter po Škabrijelovi in Erjavčevi ulici vse do Bevkovega trga. Na italijanski strani bodo lahko aktivisti hodili tudi po cesti, veljala bo namreč zapora za vozila. Po prečkanju meje pa bo shod potekal le po pločniku, saj so se »tako odločili slovenski varnostni organi,« v imenu Ljudskega Doma razlaga Giorgio De Lillo. Na poti je načrtovanih več postankov, ko bodo udeležence nagovorili razni predstavniki združenj in ustanov, ki podpirajo dogodek. Le-teh je trenutno skoraj štirideset, število podpisnikov pa še ni dokončno, saj sproti dodajajo nove. Tudi seznam vseh govornikov še ni definitiven. Nekateri govorniki bodo imeli govor med samim shodom, drugi pa na Bevkovem trgu, kjer bo na koncu mikrofon na voljo za vse. Prisoten bo tudi palestinski pesnik Mohammed El Monaem, čigar poezije bodo prevedli tako v italijanski kot slovenski jezik. »Pričakujemo veliko udeležencev. V Trstu se je pohoda udeležilo okoli 3000 aktivistov, podobno računamo, da bo v Gorici,«pravi Noemi Carlino, borka Komunistične mladinske fronte (FGC).