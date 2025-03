Mattarella in Pahor prejela nagrado Mesta Gorica (video)

V goriškem občinskem gledališču Verdi so danes, 15. marca, izročili nagrado Mesta Gorica. Prejela sta jo italijanski predsednik Sergio Mattatella in nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor, in sicer za svoj doprinos k sožitju in podporo skupni kandidaturi Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Nagrado, posvečeno mestnima zavetnikoma sv. Hilariju in Tacijanu, podeljujeta goriška občina in nadškoija, ki sta ju na svečanosti predstavljala župan Rodolfo Ziberna in nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, medtem ko je v imenu Dežele Furlanije - Julijske krajine spregovoril predsednik Massimiliano Fedriga.

Prvo nagrado so podelili leta 2001, takrat jo je prejel slikar Zoran Mušič. Lanska prejemnica je bila profesorica politične geografije Maria Paola Pagnini.