Med krošnjami dreves v parku Vile Rafut tudi glasba

Park ob Vili Rafut je bogatejši za novo doživetje. Sprehajalci imajo odslej na voljo dve tematski glasbeni poti: romantično in sodobno. Prva prinaša Schumannove Gozdne prizore v priredbi za orkester Andreasa Boyda, druga skladbo Mateja Bonina Gozdna simfonija, ki je nastala nalašč za projekt Simfonični gozd /Drevesni orkester. Ta je bil zasnovan že pred šestimi leti in je eden od prvih projektov Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica 2025.

»Zanimiva izkušnja v naravi, tega ne poslušaš vsak dan. Upam, da se bo med ljudmi razvedelo za to vsebino, ki je res zanimiva. Danes nismo uspeli vsega slišati, zato bomo zagotovo še prišli,« je povedala ena od udeleženk odprtja zvočne inštalacije. Da bi obiskovalci slišali obe omenjeni skladbi, potrebujejo mobilni telefon, na katerega najprej naložijo aplikacijo Symfo - povezava je dostopna na spletni strani go.2025.eu ali pa v vstopnem delu v park. Na obeh poteh - romantični in sodobni - so nameščene kovinske tablice s QR kodami, ki prinašajo odlomke obeh simfonij v izvedbi ene skupine inštrumentov, bodisi klarinetov bodisi rogov, violin in tako naprej. Ko obiskovalec na koncu poti zbere vse kode, se sestavi celotna simfonija. Organizatorji v času celotnega sprehoda priporočajo uporabo slušalk v izogib motenja drugih obiskovalcev, pa tudi v parku živečih živali.

Dresdenski simfoniki

»To, kar lahko slišite, smo posneli v Berlinu z Dresdenskimi simfoniki, vendar nismo posneli le celotnega orkestra temveč tudi posamezne sekcije: posebej smo posneli klarinete, druge violine in tako naprej, vsaka skupina inštrumentov v orkestru je bila posneta posebej,« pojasnjuje avtor projekta Markus Rindt, tudi vodja Dresdenskih simfonikov.

Projekt je unikaten, poudarjajo tisti, ki so sodelovali v njem. Najprej gre omeniti, da sta gre v primeru obeh glasbenih del za krstni izvedbi. »Aplikacija je vodeni glasbeni sprehod, obogatitev doživetja parka Rafut, ki nas popelje v svet simfoničnega orkestra in pa drevesnih vrst Parka Rafut. V aplikaciji so tudi opisi nekaterih dreves, ki rastejo tukaj,« opisuje Lev Fišer, razvijalec aplikacije. »Gre za nenavadno izkušnjo v naravi: glasbo v povezavi z ogledom tega krasnega parka,« pa pristavlja Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka pri projektu GO! 2025, ki upa, da bo doživetje v omenjenem parku na voljo še leta in leta po končanem projektu EPK Nova Gorica - Gorica. »V prihodnosti bi se glasba lahko tudi spreminjala, v ta namen bi bilo treba samo spremeniti kode. To bi lahko postala zelo posebna galerija za poslušanje glasbe v naravi.«

Doživetje je obiskovalcem na voljo vsak dan v času odprtja parka Rafut. Na prvi javni predstavitvi projekta sta v amfiteatru, ki se nahaja znotraj parka, združena nastopila kvarteta rogov iz Nemčije in Slovenije pod taktirko Simona Dvoršaka.