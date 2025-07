Med Rupo in Mirnom v hudi prometni nesreči poškodovani tudi otroci

Na državni cesti št. 55 v sovodenjski občini se je včeraj okrog 23. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo več poškodovanih, med njimi dva otroka. Na odseku ceste med Rupo in mirenskim mejnim prehodom sta čelno trčila dva avtomobila, Lancia y, v katerem sta sedeli mlajši ženski, in Audi q5 s slovensko registracijo. V avtu je bila petčlanska družina - oče, mama, ki naj bi bila noseča, in trije otroci. Vpleten je bil še tretji avtomobil.

Več udeležencev je potrebovalo zdravniško pomoč, vsi pa naj bi ostali pri zavesti. Na prizorišču je posredovalo več reševalnih vozil, priletel je tudi helikopter, cesta je bila dalj časa zaprta za promet.