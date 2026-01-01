Med tremi prejemniki iz FJK tudi Sovodnje

Na ministrstvu za infrastrukturo in promet so odobrili porazdelitev sredstev za leto 2025, ki bodo namenjena naložbam v cestno infrastrukturo v malih občinah po vsej Italiji. V Furlaniji - Julijski krajini so bile sprejete prošnje občin Sovodnje, Špeter ob Soči in Forni di Sopra.

Na državni ravni bo med 97 občinami z manj kot 5000 prebivalci porazdeljenih 12 milijonov evrov, ki bodo namenjeni vzdrževanju in prenovi občinskih cest. »Zagotovili smo si sredstva za ureditev cestišča po raznih izkopih v Fajtovi ulici in Štradalti, in sicer pri osnovni šoli, vrtcu in pokopališču,« je zadovoljen sovodenjski župan Luca Pisk, ki pojasnjuje, da bo Sovodnjam namenjenih skupno 150.000 evrov. Ravno tako 150.000 evrov bo šlo Občini Špeter ob Soči, kjer bodo poskrbeli za nekaj vzdrževalnih del in ureditev javne razsvetljave. Občina Forni di Sopra bo prejela 16.800 evrov za vrsto del v štirih ulicah.

Letos je sklad za male občine prejel 3422 vlog. Sklad so ustanovili pred dvema letoma na predlog ministra Mattea Salvinija, da bi pomagali malim občinam. V letih 2023 in 2024 so financirali projekte v 326 občinah v skupni vrednosti 39,5 milijona evrov.