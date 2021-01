Medved ... ali divji prašič?

Medved, ki naj bi ga prejšnji teden pri Petovljah opazil dostavljavec hrane, je bil po mnenju lovcev v resnici velik divji prašič. »V našem lovskem okolišu je več zelo velikih divjih prašičev, nekateri tehtajo tudi po dvesto kilogramov. V temi ga takoj zamenjaš za medveda,« poudarja Renzo Ambrosi, direktor lovske družine iz Petovelj, po katerem so edinega medveda v naših krajih pred leti opazili v Jamljah, kamor je prišel iz Slovenije in se zatem vanjo tudi vrnil.

Lovci so v zadnjih dneh pregledali celotno območje med Petovljami in sosednjimi kraji, vendar niso našli niti ene sledi, ki bi kazala na prisotnost medveda. Poleg »jameljskega« medveda so mnogi spominjajo kosmatinca, ki je leta 2015 sprehajal na parkirišču nakupovalnega središča Tiare v Vilešu, nakar se je preko Laškega vrnil v slovenske gozdove. Njegov obisk je bil seveda prej izjema kot pravilo, saj se podobni dogodki zatem niso več ponovili. Lovci opozarjajo, da poleg tega ni pravi čas za tovrstne potepe, na katere se mladi samci odpravljajo v spomladanskem času.

Kakorkoli, karabinjerji iz Gradišča potrjujejo, da so 13. januarja prejeli klic prestrašenega dostavljavca hrane, ki jim je povedal, da je med vožnjo s skuterjem po Petovljah v večernih urah opazil medveda. Karabinjerji so se odpravili na kraj, kjer naj bi prišlo do srečanja s kosmatincem, vendar o njem takrat ni bilo ne duha ne sluha – po vsej verjetnosti zato, ker medveda ni bilo.V Furlaniji - Julijski krajini sicer živi okrog deset medvedov; razpršeni so po Karniji in dolinah ob vznožju Julijskih Alp. Včasih v gorate predele dežele zaide še kak mlad samec iz Slovenije, pri čemer raziskovalci z videmske univerze pojasnjujejo, da je bilo lani tovrstnih premikov zelo malo. Tudi če bi v Petovljah res opazili medveda – kar je po besedah izvedencev, ki smo jih zaprosili za mnenje, izredno težko –, bi bil kosmatinec nekaj ur kasneje že daleč stran, tako da naj bi bila zaskrbljenost povsem odveč.