Mejo bodo prvi presegali šahisti

V Novi Gorici bo med 24. in 31. januarjem potekal tradicionalni šahovski turnir Hit open, tokrat že v 29. izvedbi. Prireditelji pričakujejo 140 šahistk in šahistov iz 17 držav.

»Veseli smo, da se turnirja udeležujejo tudi šahisti iz drugih celin, ne samo Evrope. Na turnirju je kot ponavadi tudi veliko mladih, kar nas še posebej veseli. V klubu smo zelo veseli, da imamo vsako leto veliko podporo pri izvedbi tega velikega mednarodnega tekmovanja. Že odštevamo dneve do začetka turnirja,« je, kot so sporočili prireditelji, na današnji novinarski konferenci pred turnirjem dejal direktor tekmovanja in predsednik Šahovskega kluba Nova Gorica Matjaž Lovišček.

»V šahovskem klubu Nova Gorica smo zelo veseli, da lahko spet izvedemo največji mednarodni odprti šahovski turnir Hit open. Letošnja izvedba je že 29. po vrsti, naslednje leto nas čaka jubilejni 30. turnir. Na turnir je trenutno prijavljenih 140 igralcev in igralk, ki prihajajo iz 17 držav,« je še dodal Lovišček.

Kot so poudarili prireditelji, je ta šahovski turnir primer dobrega sodelovanja v širšem čezmejnem prostoru. Nova Gorica in sosednja Gorica bosta v začetku februarja uradno začeli projekt Evropska prestolnica kulture (EPK Nova Gorica-Gorica), a še pred začetkom bodo meje presegali šahisti.

V novogoriškem klubu na turnir privabljajo številne igralce različnih generacij z vseh koncev sveta, obenem pa jim omogočajo ne le sodelovanje na pomembnem mednarodnem športnem dogodku, temveč tudi priložnost za medkulturno izmenjavo in širjenje znanj.