Minister Crosetto odprl prenovljeno kostnico

Italijanski minister za obrambo Guido Crosetto je danes na Oslavju slovesno odprl prenovljeno kostnico. Slednjo so zgradili leta 1938 v spomin na padle v prvi svetovni vojni, v njej počivajo ostanki več kot 57.000 italijanskih in 539 avstro-ogrskih vojakov, od katerih je 37.000 padlih na soški fronti, ki jih niso identificirali.

V sklopu prenovitvenih del so popravili stopnišče, ki vodi do kostnice, stare topove in samo stavbo, v kateri počivajo padli iz prve svetovne vojne. Prenovili so tudi bližnji zvon z imenom Chiara, ki je miroval deset let. S Crosettom je trak v barvah italijanske zastave prestrigla Paola Del Din, 101 leto stara partizanka in prva padalka v italijanski zgodovini. Prisotni so bili tudi minister za stike s parlamentom Luca Ciriani, general italijanske vojske Luciano Portolano in goriški župan Rodolfo Ziberna. Ob odprtju so se z lovorovim vencem poklonili spominu na vse, ki počivajo v oslavski kostnici.