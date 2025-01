Mitja Volcic dobil spominsko tablo v svoji Gorici

Veliko ljudi se je danes v dopoldanskem času zbralo v goriškem Ljudskem vrtu, kjer so z občuteno svečanostjo odkrili tablo v spomin na Dimitrija (Mitjo) Volcica, pokojnega novinarja, senatorja in evropskega poslanca. Kot piše tudi na dvojezični tabli, se je Volcic rodil v Ljubljani leta 1931, po bogati karieri, ki ga je popeljala na različne konce sveta, pa si je za dom izbral Gorico, kjer je bival zadnji dve desetletji.

Tablo so odkrile Volciceva vdova Edoarda, hčerka Camilla in vnukinja. Pobudnika postavitve table sta bila Livio Semolič in Paolo Possamai, odkritja sta se udeležila župana Gorice in Nove Gorice, Rodolfo Ziberna in Samo Turel. Navzoča sta bila tudi nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel ter nekdanji predsednik FJK in podsekretar na italijanskem zunanjem ministrstvu Roberto Antonione, s katerima so nato priredili javno srečanje o perspektivah EU v Trgovskem domu.

Kot je potrdil župan Ziberna, namerava Občina Gorica po Volcicu uradno poimenovati osrednji del Ljudskega vrta, trenutno čakajo na odgovor glede možnosti, da bi do tega izjemoma prišlo pred desetletnico smrti.