Mlade moramo naučiti reči »ne«

V zadnjih letih so se vrste odvisnosti spremenile: med odraslimi je zelo upadla uporaba tobaka, po cigaretah pa v vse večjem številu sežejo vedno mlajši ljudje. Tudi uporaba e-cigaret narašča, študije pa kažejo, da je tudi njihova prekomerna uporaba zdravju škodljiva zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebujejo. Tako pravi Monica Carta, ki je zaposlena na oddelku za odvisnosti SERT in se ukvarja s širjenjem znanja o preprečevanju odvisnosti med mladimi. Služba nudi svoje storitve tako v Gorici kot v Tržiču. Poleg sodelovanja s šolami se Cartova ukvarja z izobraževanjem mladih, ki lahko nato pomagajo svojim vrstnikom. »Naša vloga je ta, da v morju informacij, ki so danes vsem dostopne, mladim nudimo prave podatke. Želimo jim podati orodje in možnost, da se naučijo reči “ne” ter uveljaviti same sebe in svojo voljo,« pojasnjuje naša sogovornica. Na oddelku za zdravljenje odvisnosti vsekakor sprejemajo predvsem odrasle. »Redno imamo opravka s približno 300 odvisniki z nezakonitimi substancami, še enkrat toliko pa jih je odvisnih od zakonitih snovi. S temi osebami se srečujemo enkrat ali dvakrat tedensko. Obstaja pa celo morje ljudi, ki k nam pride nekajkrat, nato ponikne in se spet vrne.« Ločenega oddelka za mladoletne odvisnike ni, tudi zaradi tega, ker primerov k sreči ni veliko. »Raje delamo na preventivi, najprej preko dela z odraslimi osebami - starši, učitelji, vzgojitelji...« zaključuje Monica Carta.

