Mladinska ustvarjalnost zasijala skozi glasbo in ples

Zvezde bi morale nastopiti na borjaču, zaradi dežja pa so svoje vrline pokazale v dvorani v prvem nadstropju kulturnega doma v Gabrjah, kjer je v ponedeljek Kulturno društvo Skala priredilo prireditev s pesmijo, glasbo, plesom in akrobatskimi točkami. Večer Zvezde na borjaču je bil vključen v niz Junijskih večerov, s katerim vsako leto obeležujejo občinski praznik. V Gabrjah je šlo je za prijetno zasnovan večer, v katerem so se s svojo ustvarjalnostjo izkazali otroci ter najstniki in najstnice, ki delujejo v sklopu kulturnih društev Skala iz Gabrij in Vigred iz Šempolaja. Nastopile so tudi mlade pevke Glasbene matice.

Prav tako mlada je bila tudi napovedovalka, domačinka Martina Pelle, ki je pozdravila nastopajoče in publiko ter opisala namen večera, ki je želel predstaviti mladino in njeno željo po udejstvovanju na raznih ustvarjalnih področjih. Led je prebila mlada pevka Agata Peric. Ob klavirski spremljavi prof. Martine Feri, ki je obenem njena mentorica in tudi mentorica ostalih pevk, ki so pevsko obogatile prijeten večer, je zapela pesem Mercy, Sofia Babic je izbrala pesem Due vite, Lara Lakovič pesem Traitor, Gaja Giacomini pa skladbo Set fire to the rain. Vse štiri so se izkazale za obetavne pevke, ki bodo z vztrajnostjo in pod vodstvom mentorice svoje pevsko znanje še izboljšale.

Plesno-akrobatske odlike sta prikazali dve skupini: najprej je na prizorišče stopila skupina štirih zelo mladih junakov, ki deluje v sklopu društva Vigred iz Šempolaja. Skupina se je zelo dobro odrezala in prikazala niz začetnih elementov break dancea, zvrsti »divjega« plesa, ki navdušuje najstnike po vsem svetu. Za njimi so pred publiko stopili še break dancerji domačega društva Skala, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo že nekaj let in so temu primerno prikazali tudi težje vaje. V drugem delu svojega nastopa so plesne vaje začinili še z akrobatskimi veščinami s pomočjo prožne ponjave (kanwassa). Obe skupini delujeta pod mentorstvom Edija Čineja.

Pestro zasnovan večer je zaključila rock skupina High Skull, ki deluje v sklopu šempolajskega društva Vigred. Gre za mlade glasbenike, ki obiskujejo drugostopenjske srednje šole in jih vodi Aljoša Saksida. Čeprav je skupina nastopila v rahlo okrnjeni sestavi, so fantje in eno dekle pokazali, da jim je rock glasba v krvi in da bodo prav kmalu opozorili nase.

K takim srečanjem spada seveda tudi praznično druženje, ki so ga ob koncu lepega večera za nastopajoče pripravili prizadevni člani društva Skala.

V Gorici se danes začenja dvodnevni Festival jezikov, ki ga že drugič prireja društvo Kulturhaus Görz. Na dvorišču svojega sedeža v Ascolijevi ulici bodo ob 17. uri najprej predstavili Jezikovni potni list - projekt za spoznavanje goriške večjezičnosti, pri katerem sta sodelovali prvostopenjska srednja šola Ascoli iz Gorice in Osnovna šola Solkan, ob 18. uri bo srečanje z avstrijskim pisateljem Günterjem Neuwirthom, ki bo potekalo v nemščini.

Ob 19. uri bo na temo meja in njihovega preseganja spregovoril antropolog in profesor na genovski univerzi Marco Aime. Ob 20.30 bo srečanje s slovenskim pisateljem in režiserjem Goranom Vojnovićem, s katerim se bo o slengu in standardnem oz. knjižnem jeziku pogovarjala prof. Slavica Radinja. Sledil bo koncert goriške kantavtorke Paole Rossato, ki jo bo spremljal Raffaele Ragusa. Sobotni gostje bodo Vojko Gorjanc, Jan Brousek, Paola Gasparotto, Mary Barbara Tolusso, Lorenzo Drascek in Kossi Komla-Ebri.