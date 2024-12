Most med visokim glasbenim šolstvom in zaposlitvijo

Operni studio GO! Borderless Opera Lab je z dnevom odprtih vrat v Palači Strassoldo v Gorici pokazal mestu, kako deluje mednarodni projekt, ki bo imel pomembno vlogo znotraj programa Evropske prestolnice kulture, a je predvsem vrhunski in za naše kraje edinstveni most med visokim glasbenim šolstvom in poklicnim angažmajem. Mladi operni pevci, ki so prestali avdicijo, so v prejšnjih tednih zaključili prvo trimesečje študija, februarja pa se bo začela druga faza izobraževanja, ki bo povezana tudi s praktičnim delom oz. z nastopi v dogodkih nove izvedbe Piccolo Opera Festivala, ki je organizator teh intenzivnih izobraževalnih tečajev. Udeleženci prihajajo iz Italije, Slovenije, Rusije, Kazahstana in Japonske. Operni studio jim ponuja dve smeri: operno petje ali vodenje prestav (delo inšpicienta).

Gorica nima svojega opernega gledališča, a se nahaja v bližini raznih pomembnih opernih ustanov, kar je lahko strateško pomembno v odnosu do namena tega izobraževalnega projekta. Umetniški vodja delavnic Gabriele Ribis je z razvejanim programom tečajev odgovoril na pomanjkanje možnosti visokega izobraževanja v širokem razponu po diplomi, kot tudi na potrebo po pridobivanju izkušenj (kot tudi dobrih nasvetov za bolj ozaveščen pristop k poklicu). V ta namen je že sklenil dogovore z Opero Ljubljana in z gledališčem Verdi v Trstu, kjer bodo učenci lahko opravili staž.

