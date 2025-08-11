Motorist zapeljal v ograjo, nato je vanj trčil tovornjak

Na vroče sobotno dopoldne se je na zaviti Soški cesti med Solkanom in Plavami zgodila huda prometna nesreča, ki je skoraj končala tragično, poročajo Primorske novice.

V dolgem levem ovinku je 32-letni motorist iz Združenih držav Amerike imel pretežko nogo. Motor se mu je v trenutku iztrgal izpod nadzora, zdrsnil proti zaščitni ograji in jo z vso silo zadel. Kolesa so izgubila oprijem, motorist pa se je po trku z ograjo prevrnil in zdrsnil po asfaltu.

Izza ovinka je pripeljal tovornjak. Za volanom je sedel 37-letni domačin, ki je v trenutku videl, da se pred njim na cesti vali motorist. Pritisnil je na zavoro, toda razdalja je bila žal prekratka. Trčil je v nesrečnega Američana na cesti in ga odbil nekaj metrov naprej. Reševalci NMP ZD Nova Gorica so motorista našli hudo poškodovanega in ga odpeljali proti šempetrski bolnišnici.