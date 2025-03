Na aprilskem dnevu zaposlovanja bodo v centru Tiare iskali 110 uslužbencev

Štirinajst različnih trgovin in podjetij bo na zaposlitvenem sejmu, ki ga prirejajo v torek, 8. aprila, iskalo 110 uslužbencev, in sicer prodajalce, osebje za podporo strankam, vodje trgovin, vodje oddelkov, pa tudi lekarnarje, frizerje in druge profile. Zaposlitvenega sejma se bodo tako udeležile, med drugimi, tudi sledeče družbe: Calzedonia, Intimissimi, Arcaplanet, The B, Marville, Ikea, MediaWorld, Decathlon, Cisalfa Sport in Roadhouse.

»Gre za tretji tovrstni zaposlitveni sejem, ki ga prirejamo, zato da odgovarjamo na potrebe delovnega sveta. Taka priložnost pa ima hkrati pozitiven vpliv na krajevno skupnost,« je na robu predstavitve aprilskega dne zaposlovanja izjavila deželna odbornica za delo in izobraževanje Alessia Rosolen.

Kdor bi se rad udeležil zaposlitvenega sejma, lahko to stori s prijavo na razpis, ki je objavljen na spletni strani Dežele FJK. Prijave bodo zbirali do ponedeljka, 31. marca. Možna je tudi prijava na več različnih delovnih mest. Organizatorji vabijo tudi na pripravljalni srečanji, in sicer 20. in 27. marca ob 14.30 v prostorih nakupovalnega centra Tiare Shopping.