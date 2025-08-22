Na Banjšicah sončnica »naskakuje« slovenski rekord

Na Banjšicah pri družini Žbogar rase sončnica velikanka, poročajo Primorske novice. Ob hiši in garaži imajo vrtiček z rožami. Sončnice so imeli v sosednjem vrtu, zrasle so do višine dveh metrov.

Od kod je prišlo to seme, pa še ugibajo. »Ko je začel ta čudež poganjati, smo začeli ugibati, kaj je to,« opisuje Silvester Žbogar. Spraševali so se, ali je plevel, sončnica, morda kakšna divja rastlina. Razmišljali so že o tem, da bi jo izpulili, a so se dogovorili, da jo pustijo rasti. »Žena je zalivala rože, pa je zalila to rastlino. Ko je rasla, smo videli, da je sončnica,« je za Primorske novice pojasnil Žbogar. Tako so se sončnici začeli malo bolj posvečati.

Ko je prerasla dva metra, ji je moral napraviti oporo, »saj tu pri nas je burja doma«, spomni. Začeli so poganjati cvetovi in tudi njih je moral Žbogar pritrditi. Pred nekaj dnevi sta imela s sončnico »kar borbo s to banjško burjo«, da sta prišla do te višine. Sončnica še naprej rase. 18. avgusta je merila v višino tri metre in pol. Če bo še naprej tako rasla, se bližamo slovenskemu rekordu, ki je nekaj manj pod štirimi metri, pove Žbogar. Sončnica naj bi bila enoletnica. Ali je navadna ali kakšna druga, še raziskujejo.