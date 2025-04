Na festivalu Treccani »Trenutek resnice« skozi glasbo in besedo

Med jezikoslovnimi simpoziji so sobotni večer namenili prepletu besede in glasbe, ki so ga uprizorili tržaški novinar, pisatelj in popotnik Paolo Rumiz ter člani ansambla Piccola Orchestra dei Popoli iz Milana. Kot pove ime, je osemčlanski ansambel svet v malem: violino igra Italijan, čelo Japonec, harmoniko Romun, tolkala (table) Indijec, lutnjo Libanonec, kitaro Kubanka, oba tudi pojeta, prav tako tudi Albanka in Japonka, ki petje spremlja na značilnem inštrumentu šin in.

Je mogoče, da oder goriškega Kulturnega doma postane še bolj večkulturen, kot ga poznamo, in se iz odraza goriške pluralnosti jezikov in kultur spremeni v pisan kalejdoskop sveta? Da, mogoče je. Natanko to se je zgodilo na posebnem dogodku v okviru Festivala fundacije enciklopedije Treccani, ki je ob evropski prestolnici kulture izbrala Gorico za svoje letno študijsko zasedanje.

Glasba in solidarnost

Še bolj kot glasbeniki so pisani njihovi inštrumenti. Izdelani so iz lesa migrantskih čolnov, ki so čez Sredozemsko morje pripluli do Lampeduse. Italijanske oblasti jih ponavadi zasežejo in uničijo. »Takratno ministrico za notranje zadeve Luciano Lamorgese smo zaprosili, da nam jih nekaj odstopijo,« je povedal ustanovitelj orkestra Arnoldo Mosca Mondadori. »Namenili smo jih goslarski delavnici, ki v milanskem zaporu Opera nudi zapornikom priložnost za specializacijo v tej antični obrti in za novo življenjsko poglavje.« Iz razbitin čolnov so začeli nastajati violine, čeli, kitare in druga glasbila.

»Želim vam, da bi vam barve in zvoki teh instrumentov priklicali v zavest ljudi, ki se podajajo na pot upanja a tudi bolečine in pogosto smrti,« je Mondadori nagovoril publiko v nabito polni dvorani. Sam se spominja 9-letnega dečka, enega od 60 potnikov na manj kot 7-metrskem čolnu, ki je bos stopal po deskah, iz katerih so kasneje nastala glasbila. Orkestru je prvo skladbo Spev lesa zložil Nicola Piovani, z njo so nastopili tudi pred papežem. Odtlej se je glasbeni in solidarnostni projekt presnavljal in rasel.