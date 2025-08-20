Na Goriškem so cene za nakup hiše vse višje, najem stanovanja skoraj nemogoč

Nepremičninski trg na Goriškem doživlja zelo dinamično obdobje. To potrjujejo nepremičninske agencije, začenši s poročilom, ki ga dvakrat letno pripravlja podjetje Zanon, z več sklenjenimi kupoprodajnimi pogodbami pa se lahko seznanimo tudi empirično, saj je na več hišah v mestu mogoče zagledati table z napisom »venduto« oziroma prodano. Samo včeraj je bilo namreč opaziti dva tovrstna napisa dveh različnih nepremičninskih agencij v Ulici Campi. Tretji dokaz o kar visokem povpraševanju so objave na družbenih omrežjih, s katerimi marsikdo išče stanovanje oz. hišo za nakup ali najem, kar postaja prava misija nemogoče. Posledično naraščajo tudi cene. Goriška občina je po podatkih portala immobiliare.it junija 2025 dosegla rekordne cene stanovanj oziroma hiš naprodaj oziroma 1206 evrov na kvadratni meter. Če pa cene primerjamo s stanjem na slovenski strani meje, so te v Italiji kljub porastu nižje, ponudba pa je širša, tako da v Gorici in okolici še vedno beležijo konkretno število kupcev iz Slovenije.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.