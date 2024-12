Na Javorniku so se spomnili dveh mladih deklet iz Sovodenj

V nedeljo, 22. decembra, je delegacija sovodenjske sekcije ANPI-VZPI sodelovala na vsakoletni proslavi pri spomeniku na Javorniku, ki so ga leta 1979 postavili v spomin na padle borce 3. Bataljona Gradnikove brigade. Na vrhu Javornika so takrat kmetije nudile varno zavetje borcem narodnoosvobodilne vojske, a so jih kolaboracionisti izdali Nemcem, ki so jih 23. decembra 1943 silovito napadli. V boju je padlo 47 borcev, med katerimi sta bili tudi dve mladi dekleti iz sovodenjskega: Alberta Češčut iz Sovodenj, ki je bila stara 16 let, in 20-letna Jelka Kranjc iz Gabrij.

Med borci na Javorniku je bil tistega dne še en sovodenjski mladenič, in sicer Franc Novak, ki se je med nemško hajko uspel skriti na bližnjem seniku in si tako rešiti življenje. Ravno on je potem povedal, kje sta bili Alberta in Jelka pokopani. Po koncu vojne so njune posmrtne ostanke na zaplenjenem nemškem vojaškem kamionu prepeljali v Sovodnje, a jima po pričevanju domačinov cerkvena oblast ni dovolila vstopa v cerkev. S pesmijo Rasti, rasti rožmarin in drugimi narodnimi motivi pa so ju pospremile pevke sovodenjskega ženskega zbora pod vodstvom Nade Hmeljak. Pred približno 20 leti je Občina Sovodnje uredila njuna groba na sovodenjskem pokopališču, kjer so se jima člani odbora sovodenjske sekcije ANPI-VZPI poklonili v ponedeljek, 23. decembra, na dan 81. obletnice njune smrti. Na obeh srečanjih je sodelovala tudi nečakinja padle Jelke Kranjc, ki po teti nosi tudi ime.