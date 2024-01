Na list preliva dogodke iz svojega vsakdana

V prostorih Feiglove knjižnice v Trgovskem domu je bilo v torek na sporedu drugo srečanje iz niza dogodkov z naslovom ZaČUTImo književnost. Gre za cikel petih srečanj, na katerih je v ospredju odkrivanje povezave med književnostjo in čuti ter vpliv čutov na branje.

Torkov večer je bil posvečen vidu, zato sta se Slavica Radinja in Teja Pahor tokrat pogovarjali z ustvarjalko stripov Karolino Marušič o ustvarjanju zgodb s pomočjo slik in risb. Mlada umetnica, ki se podpisuje s psevdonimom Karolina Umetnina in stripe objavlja večinoma na svojih Instagram in Facebook profilih karolinaumetnina, je leta 2022 izdala tudi knjižni prvenec z naslovom Ma kej? Neč.

Vsak trenutek je vreden

»Vsakdo je lahko umetnik in lahko pripoveduje o dogodkih, bolj ali manj posebnih, iz vsakdanjega življenja. Tudi vsak majhen trenutek, ki se nam pripeti, je vreden, da se o njem govori in da postane zgodba oziroma umetnost,« je na srečanju povedala umetnica iz Opatjega sela, ki tudi sama na družbenih omrežjih objavlja avtobiografske utrinke, začinjene z duhovitimi domislicami. Eden od njenih razpoznavnih znakov pa je uporaba primorskega narečja pri pisanju tekstov. »V narečju sem bolj prosta, tam je namreč tudi manj pravil. S tem, da sem se izognila rabi knjižnega jezika, sem se izognila tudi postavljanju vejic, ki mi povzročajo nekaj težavic,« je v smehu pojasnila Karolina Marušič, ki se je ustvarjanja lotila čisto naključno.