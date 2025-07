Na mestne avtobuse se vračajo varnostniki

Občina Gorica in podjetje za potniški promet APT sta obnovila dogovor za dodatni varnostni nadzor na mestnih avtobusih, ki bo v veljavi do konca leta. »Varnostniki« bodo na glavnih linijah v sodelovanju z mestnimi redarji preprečevali nasilne izpade in bdeli nad potniki. Tovrstni nadzor, ki so ga že preizkusili lani, bodo začeli izvajati jutri.

Varnostniki bodo na delu dvakrat na teden, med septembrom in decembrom pa trikrat. Storitev financira Dežela Furlanija - Julijska krajina, izvaja pa jo podjetje Mondialpol, ki je zmagalo na razpisu.