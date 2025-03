Na nagrajevanje dveh predsednikov vabijo tudi občane

Italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli in bivšemu predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, ki se bosta 15. marca spet mudila v Gorici, bodo tu vročili prav posebno priznanje. Kot je že znano, sta Mattarella in Pahor prejemnika letošnje nagrade Mesta Gorica, ki jo goriška občina in dekanija od leta 2001 podeljujeta v okviru praznovanj mestnih zavetnikov, sv. Hilarija in Tacijana. Nagrada je od leta 2007 v obliki stilizirane figure dveh mučencev. Prav posebna gosta letošnjega praznovanja goriških zavetnikov pa bosta prejela v dar novo in unikatno delo, ki so ga uresničili v sodelovanju z Evropskim združenjem teritorialnega sodelovanja (EZTS).

Več o posebni izdaji priznanja, ki ga bodo vročili v soboto, 15. marca, ob 11.30 v avditoriju furlanske kulture, pa na predstavitvi letošnjega praznovanja zavetnikov niso želeli razkriti. Ta je potekala danes v prostorih goriške občine. Ob goriškem županu Rodolfu Ziberni so se predstavitve programa udeležili tudi predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin, predsednik goriškega univerzitetnega konzorcija Sergio Orzan, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in duhovnik Nicola Ban. Kaj so pripravili za visoka gosta, bo sicer možno izvedeti na lastne oči, in sicer ravno med vročitvijo, na katero vabijo tudi občane.

Udeležba na svečanosti je možna ob predhodni prijavi (s klicem na telefonsko številko 0481-383491), saj je število mest omejeno. Prijave bodo zbirali od jutri, 4. marca, do četrtka, 6. marca, med 10. in 12. uro, možna je rezervacija največ dveh mest naenkrat, na dan podelitve nagrade Mesta Gorica pa je vhod na prizorišče predviden od 9.30 do najkasneje 10.30. Ob podelitvi bodo v avditoriju zapeli šolarji goriških prvostopenjskih srednjih šol Ivan Trinko in Vittorio Locchi.