Na obisku v Gorici vnuki nekdanjih pregnancev

»Dobrodošli doma!« Tako so organizatorji sobotnega srečanja v Kulturnem domu v Gorici pozdravili skupino gostov iz Prekmurja, ki so prišli na obisk v kraje, od koder prihajajo njihovi predniki. Gre namreč za potomce Kraševcev in Bricev, ki jih je prva svetovna vojna pregnala iz Posočja in jih razpršila po vsej takratni Avstro-Ogrski. Večina se jih je po vojni vrnila domov, mnogi pa so si novo domovanje našli v raznih krajih Slovenije in Jugoslavije. Med te spadajo tudi naseljenci v Prekmurju, južno od Lendave, kjer jim je Država Srbov, Hrvatov in Slovencev dodelila velika posestva, ki so bila prej last nekega madžarskega grofa, ki se je po vojni umaknil na Madžarsko. Tam so ustanovili dve vasici, Benico in Pince Marof, ter si ustvarili novo življenje.

Na obisk na Goriško so prišli njihovi vnuki ki - glej čudo - še vedno govorijo »po naše« in so ohranili veliko goriškega izrazoslovja. Tudi njihovi priimki pričajo, da so bili njihovi predniki naše gore list. Na Goriško je zjutraj avtobus pripeljal 45 Prekmurcev, kjer so si najprej ogledali Pomnik miru na Cerju, popoldne pa Muzej aleksandrink v Prvačini. Sledilo je prijetno in občuteno srečanje v Kulturnem domu v Gorici, ki sta ga pripravila goriški hram kulture in Zveza slovenskih kulturnih društev.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.