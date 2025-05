Na Pohodu prijateljstva več kot 3000 ljudi

Čez 3000 ljudi se je danes želelo udeležiti Pohoda prijateljstva, s katerim se je začel drugi izmed štirih množičnih dogodkov Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica, Pohod za Evropo, ki bo trajal do 10. maja. Na Trgu Evrope / Transalpina so se že od 8. ure začeli zbirati udeleženci iz obeh Goric, pa tudi iz drugih krajev v Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini ter celo iz drugih italijanskih dežel (Veneta, Mark, Bazilikate, ...) in tujine - na primer iz Celovca, Belgije in Chemnitza, ki letos kot Gorici nosi naslov Evropska prestolnica kulture.

Pred začetkom je udeležence pohoda, katerega slogan je »2 mesti, 1 srce«, nagovoril Peter Szabo. Spomnil je, da dogodek obuja tradicijo legendarnega pohoda iz 70. in 80. let, ko je na tisoče ljudi enkrat letno prečkalo mejo brez preverjanja, tudi danes pa ostaja simbol povezovanja dveh mest, ki sodelujeta na različnih ravneh in skupaj gradita prihodnost. Navzočim sta nato dobrodošlico izrekla še župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in Silvana Romano, ki je pozdravila v imenu goriškega župana Rodolfa Ziberne, navzoči so bili še Mija Lorbek (direktorica Zavoda GO! 2025), Romina Kocina (direktorica EZTS GO), Neda Rusjan Bric (umetniška svetovalka Zavoda GO! 2025) ter predstavniki Javnega zavoda za šport Nova Gorica in skupine Gruppo marciatori iz Gorice.

Pohod se je začel z nastopom mažoretk in Go(d)be, nakar so se pohodniki vseh starosti podali na 7, 12 ali 15 kilometrov dolgo traso, v katere so organizatorji seveda vključili različne znamenitosti, od goriškega gradu in Coroninijevega parka do Rafutskega parka in Kostanjevice. Zaključek pohoda je previden okrog 14. ure, ko bodo na prizorišču v bližini skupnega trga na sporedu kosilo, nagrajevanje in nagovori.

Ob 15.30 bo mogoče prisluhniti japonskim bobnom, ob 16.30 pa se bo začela brezmejna zabava, ki bo trajala vse do 23. ure. Nastopilo bo več DJ-jev, in sicer Klangkarussel, Spiller, Vanillaz, Tim Urbanya, Roli in drugi. Sledile bodo kulturne intervencije, glasba v živo in otvoritev večmedijskega projekta Prehajanja / Crossings, produkcije zavoda BridA, ki bo na Bevkovem trgu ob 21. uri.