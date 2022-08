Na poroki z mislijo na požar tik pred vasjo

Yannick Pozzo se je v četrtek poročil; s svojo izvoljenko Jessico je stopil na skupno življenjsko pot v cerkvi v Cassaccu na Videmskem. Zadnjo noč pred poroko je, kot veleva tradicija, prespal na domu pri starših na Poljanah. Po kosilu se je fotografiral s prijateljicami v domači vasi in na eni izmed fotografij ovekovečil tudi dim, ki se je v ozadju že vil s pobočij Brestovca. Takoj zatem se je Yannick odpeljal na poroko, na katero so bile povabljene tudi tri Žurinove družine s Poljan.

»Komaj se je Yannick podal na pot proti Cassaccu, je v vas pridrvela gozdna policija in nam povedala, da je bila odrejena evakuacija. Jaz in hčerki smo bile že pripravljene, da bi se odpravile na poroko, vendar nismo vedele, kaj naj storimo. Moj mož se je odločil, da bo ostal v vasi in da se nam bo pridružil kasneje; ker je bilo pač treba zapustiti Poljane, smo naposled sklenile, da vseeno gremo na ohcet, čeprav nam ni bilo nikakor lahko in smo bile zatem stalno v telefonskem stiku s sovaščani in prijatelji,« nam je včeraj povedala Maria Lavrenčič, sicer upraviteljica trgovine z jestvinami v Doberdobu. »Na poroko smo dospele, ko je bila maša že na polovici, medtem ko moja sestra ni prišla. Poskrbeti je morala za svoje domače živali, za dve muci in za psa, s katerimi se je zatekla v Ronke. Tudi sama imam psa, ki sem ga peljala k tašči v Doberdob, kjer smo zatem ob povratku s poroke tudi prespali,« je povedala Maria Lavrenčič in priznala, da so bile na poroki s hčerkama in ostalimi svati s Poljan vseskozi v strahu za domačo vas; preden so odšle z doma proti Cassaccu, so med drugim avtomobile in tudi kombi, ki ga uporablja za delo v trgovini, parkirale na dvorišču. »Proti večeru so nam povedali, da se je ogenj nekoliko umiril, kljub temu nam je bilo hudo. Ker smo pač poznane, smo prejele ogromno klicev in sporočil; vsi so nas klicali in nas spraševali, če potrebujemo pomoč, zato se jim seveda zahvaljujemo,« je povedala naša sogovornica in razložila, da se jim je proti večeru na poroki pridružil še njen mož, ki je do takrat pomagal v domači vasi. »Ženin z dogajanjem na Poljanah ni bil povsem seznanjen, saj ga nismo hoteli obremenjevati, čeprav je nedvomno zaslutil, da razmere niso najboljše,« je še povedala Maria Lavrenčič. Na poroko so se seveda odpravili tudi ženinovi starši in babica, ki živijo na Poljanah. Oče in mama sta zatem prespala na Videmskem, medtem ko so babico pospremili v Sovodnje.

Že v ponedeljek so na Poljanah mladoporočencema postavili »kolono«. Na praznični dogodek so bili povabljeni prav vsi domačini; k sreči v ponedeljek še ni bilo težav s požarom, tako da je vaški praznik odlično uspel.