Na Rojcah deset novih neprofitnih stanovanj

Slovesnosti se je poleg goriškega župana Rodlofa Ziberne udeležila tudi deželna odbornica Cristina Amirante. Stanovanja je podjetje ATER uredilo v prostorih nekdanje karabinjerske vojašnice. Vrednost naložbe, ki je bil financirana iz izrednega programa za urbano prenovo in varnost predmestij, znaša 2,4 milijona evrov. Na voljo so stanovanja različnih velikosti:od 46 do 100 kvadratnih metrov. Vsako stanovanje razpolaga z balkonom in parkirnim mestom. Dve stanovanji v pritličju imata neodvisen vhod. Veliko pozornost so pri prenovi namenili energetski učinkovitosti in okoljski trajnosti.