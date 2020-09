Na skali ob Doberdobskem jezeru Handkejevi verzi in pozdrav

»V tihoti teh jezer vem, kaj počnem, in v tem, ko vem, kaj počnem, spoznavam, kdo sem.« Skala z vklesanimi verzi koroškega pesnika in pisatelja Petra Handkeja, lanskega prejemnika Nobelove nagrade za književnost, že nekaj dni stoji ob Doberdobskem jezeru. Postavljena je bila ob robu Brajdne s soglasjem lastnika zemljišča Rajka Bonete. Sicer, s postavitvijo je seznanjen tudi sam Handke, ki je v preteklosti večkrat zahajal k Doberdobskemu jezeru in je nanj še vedno zelo navezan. Spominja ga na Grebinjsko jezero na Koroškem, ob katerem je odraščal. Handke je o Doberdobskem in Grebinjskem jezeru med drugim pisal v Pesmi trajanju, ki je v nemškem jeziku izšla leta 1986; eno leto kasneje so izdali njen slovenski prevod. Tišina, o kateri piše v pesmi, je bila med letošnjo pomladjo še posebej aktualna ... V skalo iz Petrovice je poleg verzov v originalnem jeziku vklesano ledinsko ime Brajdna; poleg tega sta v kamen vgravirana tudi lastnoročni podpis in pozdrav samega Handkeja, s katerima je pesnik in pisatelj zaključil pismo, v katerem je izrazil svoje strinjanje in zadovoljstvo nad postavitvijo skale na enem izmed mest, kjer je črpal navdih za svoja literarna dela.