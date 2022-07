Na slovenski strani meje požari pod nadzorom

Najhujša fronta požara se trenutno bije na Brestovcu, kjer se je ogenj ponoči zaradi vetra nevarno približal Vrhu, tako da so ob 3. uri morali evakuirati 25 družin. Požar že gasijo tudi s pomočjo helikopterja in dveh letal kanader. Če se je na italijanski strani meje stanje poslabšalo, so s Krasa na slovenski strani meje prišle nekoliko bolj pomirjujoče novice, a je še vedno potrebna pripravljenost gasilcev, predvsem zaradi požara na Brestovcu.

Kot je sporočil nočni vodja intervencije v štabu v Kostanjevici na Krasu Mitja Hrast, je bilo ponoči aktivnih več manjših žarišč, a jih je ekipa 47 gasilcev hitro nevtralizirala.Glavni poudarek je bil spremljanje dogajanja na italijanski strani, kjer se je ogenj spustil do spodnje ceste pri Devetakih, a na slovensko stran, kjer so bili naši gasilci v pripravljenosti, ga le ni zaneslo.

V drugem intervencijskem štabu v bližini Škrbine v občini Komen pa je ponoči delalo več kot 150 gasilcev na pobočju Velikega Ovčnjaka. Požar je povsem pod kontrolo, ponoči so gasilci neprestano zalivali rob požarišča in to z vseh strani, je še pred menjavo gasilskih enot zgodaj zjutraj povedal vodja nočne intervencije vodil Marko Adamič. Dopoldan bo na delu 110 gasilcev iz obalno-kraške gasilske regije, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.