Na Soči poteka čezmejna iskalna akcija

V teh urah na Soči in ob njej poteka čezmejna iskalna akcija pogrešane osebe. Slovenski gasilci so na pomoč poklicali italijanske kolege, ki pregledujejo reko med pevmskim parkom in državno mejo. Gasilci pregledujejo tako reko kot bregove ob njej, aktivirali so tudi reševalni helikopter Drago. Italijanske gasilske enote so vseskozi v stiku s slovenskimi za čim bolj usklajeno delovanje. Na kraju iskalne akcije je tudi policija, ki je pristojna za tovrstne primere, so sporočili gasilci iz FJK.

Medtem se po družbenih omrežjih širi vest, da v Novi Gorici od včeraj pogrešajo 59-letnika, ki naj bi se od doma oddaljil v nočnih urah.