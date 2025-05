Na stadionu so bili »tudi tisti, ki jih ni bilo«

Peto poglavje Dodekalogije Tomija Janežiča z naslovom 1976 je bilo pretekli petek na novogoriškem stadionu več od gledališke predstave, bil je množični dogodek. Projekt odrske epopeje dvanajstih gledaliških predstav zamejujeta leti 1972 in 1983. Dodekalogija je del večjega projekta Dotik usode in je v koprodukciji SNG Nova Gorica in drugih ustanov del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Potres, ki so ga občutili tudi Novogoričani

Tokratno zgodovinsko dogajanje v ozadju je potres v Furlaniji, ki so ga začutili tudi prebivalci Nove Gorice. Veliko ljudi se je tisto noč - 6. maja 1976 - zateklo ravno na stadion.

Tokrat se je selil Tomi Janežič z intime manjših tribun v gledališčih na tribuno v Športnem parku Nove Gorice, na katero se je zgnetlo približno tisoč gledalcev. »Gre za občutek, da so bili vsi tukaj, tudi tisti, ki jih ni bilo,« so se glasile režiserjeve misli med uvodom.

Več kot sto statistov

Težko je linearno razčleniti pisani omnibus, med katerim se je na stadion pripeljal novogoriški Bibliobus. Sama ljubljanska družina se je po stadionu peljala z Zastavo 101, ki nastopa tudi v predstavi 1975. Veličastnost dogajanja je ustvarilo tudi več kot sto statistov, članice Twirling-mažoretnega društva iz Nove Gorice in več pevskih zborov, med katerimi so bile tudi Briške trcinke iz Števerjana.