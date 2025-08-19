Na svoj račun bodo prišli ljubitelji fantastike

Delavnice, retro igre, predstave, razprave, intervjuji, povorke, igre in predvsem veliko zabave. To so sestavine dogodka Let’s GO! Cosplay & Fun GO! 2025 Special Edition, fantazijskega festivala, ki bo potekal v soboto in nedeljo, 13. in 14. septembra, v Gorici. Med osrednjimi gosti dvodnevnega dogodka bo Giovanni Muciaccia, priljubljeni televizijski voditelj, ki ga gledalci najbolj poznajo po oddaji Art Attack. V nedeljo, 14. septembra, ob 15. uri bo na glavnem odru vodil delavnico, ki ji bo sledilo srečanje z občinstvom.

Enega gosta festivala bo publika nedvomno prepoznala po glasu: v nedeljo, 14. septembra, ob 16.15 bo na glavnem odru na Travniku srečanje z Leonardom Grazianom – »italijanskim glasom« Naruta iz istoimenskega japonskega manga in Sheldona Cooperja, »genija« ameriške TV-serije The Big Bang Theory.

Med vrhunci programa bo tudi tekmovanje v cosplayu v organizaciji podjetja Bazinga eventi, ki bo potekalo v nedeljo, 14. septembra, ob 17.30 na glavnem odru. Ob 19. uri bo nastop plesne šole Movartex iz Gorice, ob 19.30 pa bo razglasitev zmagovalcev cosplay tekmovanja s podelitvijo nagrad.

Vzporedno s festivalom Let’s GO! Cosplay & Fun bo Gorica gostila tudi Hobbiton, tradicionalni dogodek, posvečen svetu J.R.R. Tolkiena. Povezava med obema prireditvama je naravna: v soboto ob 16. bo na glavnem odru na Travniku potekalo Hobbit tekmovanje. Žirija iz sveta Hobbiton in cosplay bo zmagovalce razglasila ob 17.30, pred tem pa bo ob 17.15 nastop plesne šole Movartex.