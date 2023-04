Na tabli informacije o partizanski zmagi

Pri Devetakih se bodo danes na pobudo sekcije ANPI-VZPI Dol-Jamlje spomnili vojaške partizanske zmage, do katere je v okviru Goriške fronte prišlo 18. septembra 1943. Takrat so partizanske enote uspešno napadle in v bistvu uničile nemško motorizirano kolono.

Med današnjo svečanostjo, ki se bo začela ob 11. uri, bodo ob spomeniku, postavljenem leta 2009, odkrili še tablo, na kateri so glavne informacije o spopadu izpred osemdesetih let. Navzoče bo nagovoril Aldo Rupel, zapel bo gabrski moški pevski zbor Skala.

Bitka opisana v knjigi

Spopad pri Devetakih je zelo dobro opisan v knjigi Dol - Skozi boj do svobode, ki je izšla 25. septembra 1977 ob odkritju spomenika padlim v NOB na Palkišču. Avtor knjige, ki je nastajala ob pomoči raznih domačinov, je tržaški zgodovinar Milan Pahor, ki ima doljanske korenine, saj je bil njegov oče Miroslav Pahor - Branko Doljan in tudi sam aktivist Osvobodilne fronte.

Knjigo je založilo društvo Kras Dol-Poljane, sicer je nastajala več kot eno leto. V tem času so se Pahor in ostali člani uredniškega odbora pogovorili s številnimi domačini, ki so jim zaupali svoje spomina na drugo svetovno vojno v Dolu.

»Glede spopada pri Devetakih smo imeli celo vrsto pričevalcev, med njimi je bil tudi bratranec mojega očeta Karlo Boneta, ki se je po kapitulaciji Italije takoj vrnil domov in skupaj z drugimi krajevnimi partizani zbral skupino sedemdesetih do osemdesetih slovenskih borcev iz Dola, Opatjega sela, Lokvice in drugih krajev, ki jim je med bitko priskočila na pomoč še Proletarska brigada, v kateri so bili italijanski in slovenski delavci iz tržiške ladjedelnice in drugih tovarn. Borci so pri Devetakih pripravili zasedo, s katero so uspešno zaustavili nemško kolono in ji zadali več desetin žrtev,« nam je pojasnil Milan Pahor in opozoril, da so se med zbiranjem pričevanj z nekdanjimi borci odpravili tudi do kamnoloma pri Devetakih, od koder so med spopadom partizani streljali na Nemce.

Bitke pri Devetakih sicer velja za največji vojaški spopad med drugo svetovno vojno na območju doberdobske občine. D.R.