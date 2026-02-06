Zasadili so 60 dreves in skoraj 40 tisoč rastlin

Dela se bodo predvidoma zaključila pred koncem februarja, je včeraj napovedal deželni odbornik Sebastiano Callari. Slovesno odprtje parka Basaglie v novi preobleki načrtujejo 8. aprila. Sledila bo še obnova nekaterih objektov v parku, doslej pa je bilo vloženih že okvirno dva milijona evrov.

Park Basaglia v Gorici ni običajen mestni park. Za zidovi tamkajšnje nekdanje psihiatrične bolnišnice so bili ljudje z duševnimi stiskami ločeni od mesta, družbe in pogosto tudi od lastnega dostojanstva. Prostor je bil fizično in simbolno zaprt. Tako kot miselnost, ki je verjela, da je treba drugačnost skriti za ograje. »Ta park ni pomembnega zgodovinskega pomena le za Gorico, deželo FJK ali Italijo, temveč ima svetovni pomen. Prav tu se je namreč zgodila revolucija v obravnavi duševnih bolezni. Nosilec te revolucije je bil Franco Basaglia,«je spomnil Callari. Z njegovo reformo so namreč dokončno zaprli psihiatrične bolnišnice. Danes smo priča prekvalifikaciji celotnega parka, ki bo v kratkem odprt za javnost. Kraj, ki je bil nekoč na obrobju, želi namreč postati čezmejni prostor srečevanja. S prenovo, je še dejal odbornik, so se želeli tudi pokloniti figuri Franca Basaglie. Odstranili so pregrade na meji med Italijo in Slovenijo.

»Dela dobro napredujejo. V teku je zasaditev rastlin in urejanje poti,«je dejal direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana. Primorani so bili posekati 39 dreves, ki so bila v slabem stanju, je povedal deželni odbornik Sebastiano Callari in dodal, da so že poskrbeli za zasaditev 60 novih. Doslej so posadili kar 39.358 rastlin. »Naš cilj je v prihodnosti obnoviti tudi vse notranje stavbe, ki so trenutno neuporabne,« je še napovedal Poggiana.