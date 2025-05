Na veliki čezmejni vaji proti potresom 500 reševalcev

Med 5. in 8. junijem bo na območju občin Nova Gorica, Gorica Šempeter-Vrtojba in Miren Kostanjevica potekala čezmejna vaja Potres GOin4SAFETY. Slednja je namenjena izboljšanju pripravljenosti in usklajevanju služb za zaščito in reševanje pri obvladovanju razmer ob potresu, ter s tem povezanih verižnih nesreč: od porušitve objektov in uničenja infrastrukture do zemeljskih plazov, požarov, uhajanja in razlitja nevarnih snovi ter drugih dogodkih.

Junijska zaključna vaja temelji na evropskem projektu IN4SAFETY, ki je sofinanciran v okviru programa Interreg Italija–Slovenija. Na junijski zaključni vaji bo sodelovalo več kot 500 udeležencev služb zaščite in reševanja iz Slovenije, Italije, Hrvaške ter Nemčije.