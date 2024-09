Nabavili bodo štiri električne avtobuse

Novogoriška občina je na razpisu Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, pridobila nepovratna sredstva v višini 1.768.000 evrov oziroma največ do 80 odstotkov upravičenih stroškov za nakup štirih novih avtobusov na električni pogon za javni prevoz potnikov. Z vključitvijo novih električnih avtobusov v mestni promet bodo na občini ustrezno prilagodili tudi frekvence voženj in linije javnega prevoza. Rok za zaključek naložbe nakupa električnih avtobusov je 18 mesecev od pridobitve odločbe. »Tako nadaljujemo z uresničevanjem trajnostnih ukrepov, ki jih uvajamo na območju mestne občine,« so iz novogoriške občine zapisali v sporočilu za javnost.

V kratkem bo občina objavila javno naročilo za nakup avtobusov, ki bodo med drugim morali biti nizkopodni in prilagojeni gibalno oviranim. Dobavni rok naj bi bil okrog enega leta.