Štandreška dekanijska Karitas je v soboto izpeljala nabirko, na kateri so zbrali kar nekaj oblačil za družine in posameznike v stiski. Iz dekanijske Karitast se zato na daljavo zahvaljujejo vsem, ki so se tako velikodušno odzvali; posebno zahvalo namenjajo prostovoljcem in mladim animatorjem, ki so priskočili na pomoč.