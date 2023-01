Nad težave s tesnejšim sodelovanjem

Evropska unija je v poldrugem desetletju doživela različne in globoke krize, od finančne kuge, ki se je leta 2008 razširila iz ZDA in dobila prav v Evropi najbolj dramatične razsežnosti, do brexita, ki je zamajal temelje evropskega projekta, migrantske krize, pandemije covida in še vojne v Ukrajini ter posledične energetske krize. Krize niso nujno zlo, so tudi priložnost za rast, ko se uspešno soočamo z njimi, nujno pa je, da to počnemo skupaj in ne izgubimo kompasa, ki mora biti naravnan na še tesnejše povezovanje.

To je bil eden od glavnih poudarkov na srečanju nekdanjega predsednika Evropske komisije in italijanskega premierja Romana Prodija ter nekdanjega predsednika Republike Slovenije in diplomata pri ZN Danila Türka. Na goriškem sedežu tržaške univerze sta bila gosta niza srečanj »Caffè corretto scienza,« tema pogovora, ki ga je vodila novinarka Rai Eva Ciuk, pa je bil evropski družbeni model.

Jasen cilj, nato enotnost

Pred javnim soočenjem sta se ugledna državnika in uglajena gospoda z novinarji pogovorila o aktualnih dilemah EU. Glede navedenih kriz, je Prodi menil, da se je EU zelo slabo izkazala pri finančni krizi, ko je bila neenotna in nesolidarna do Grčije. Primer dobre prakse pa je skupno soočanje s covidom. Vztrajati je treba v tej smeri, za to pa je nujno treba premostiti načelo soglasja vseh članic pri odločanju. Brez večinskega odločanja v Svetu EU ne bomo šli nikamor, je dejal.

Türk se je s tem strinjal in navedel tri preizkusne kamne: migracijsko krizo, ki še traja, brexit, ki še ni izrazil vseh svojih posledic, in vojno v Ukrajini ter energetsko krizo. EU je videti kot še nedokončan projekt, prav pri soočenju s temi krizami je priložnost, da se izkaže. »Evropska unija se zanaša na enotnost članic, toda enotnost je sredstvo, ni cilj. Imeti moramo jasen skupni cilj in na tem graditi enotnost«. Zato je danes EU šibka, glede vojne v Ukrajini podrejena politiki ZDA in je še odprto vprašanje, ali bo znala na svetovni šahovnici uveljaviti neko svojo identiteto, meni Türk.