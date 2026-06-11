Nagradili novinarki v spomin na Cristino Visintini

V Ronkah se je v torek začel 12. Festival novinarstva, ki ga organizira združenje Leali delle Notizie. Na odprtju je župan Mauro Benvenuto poudaril pomen preverjenega obveščanja v času hitrih novic in umetne inteligence ter pozval h kritičnemu razmišljanju. Nagrado Leali Young v spomin na novinarko Cristino Visintini so prejele Silvia Ronco za članek o vplivu podnebnih sprememb na pridelavo riža in Maria Selene Clemente za multimedijski reportažni prispevek. Posebno priznanje je prejela Lucia Comuzzi za podporo društvu. Program festivala, ki bo trajal do nedelje, 14. junija, je na voljo na spletni strani društva Leali delle Notizie.