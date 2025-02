Nagrado Mesta Gorica bosta prejela Borut Pahor in Sergio Mattarella

Italijanski predsednik Sergio Mattarella in bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se vračata na Goriško, potem ko sta Gorico in Novo Gorico skupaj obiskala oktobra 2021, ko sta se udeležila svečanosti, s katero so praznovali imenovanje mest za prvo čezmejno Evropsko prestolnico kulture 2025. Mattarella in Pahor se bosta v Gorici ponovno mudila v soboto, 15. marca, ko jima bodo v deželnem avditoriju podelili nagrado sv. Hilarija in Tacijana.

