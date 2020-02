Najdbe spodbujajo dodatno raziskovanje

Arheološke najdbe, na katere so naleteli med prenovo Trga Sv. Hilarija, bodo spodbudile dodatno raziskovanje ne le o domnevnem pokopališču, temveč tudi o zidovih antične cerkve in na splošno o zgodovini tega predela Gorice, ki mogoče še ni dovolj dobro poznana. Tako je bilo slišati med drugim na včerajšnji tiskovni konferenci, med katero so župan Rodolfo Ziberna, občinska odbornica za javna dela Arianna Bellan, duhovnik Nicola Ban in predstavniki občinskih uradov, spomeniškega varstva, načrtovalcev in podjetja orisali potek gradbenih del na trgu pred stolno cerkvijo. Ker se je izkazalo, da so najdeni posmrtni ostanki, na katere so delavci naleteli pred dvema mesecema, bili del starega pokopališča in torej niso posledica kaznivih dejanj, so območje najdbe spet vrnili gradbišču.

Kosti, ki so jih našli med kopanjem, so verjetno pripadale približno 80 osebam, ki so umrle vsaj pred 400 leti, saj naj bi pokopališče nehali uporabljati približno ob koncu 17. oz. na začetku 18. stoletja. Ostanke bodo prenesli v zaboje iz cinka, ki jih bodo pokopali v skupno kostnico na glavnem goriškem pokopališču. Zgodbe teh oseb pa ne bodo »pozabljene«, saj želijo z dodatnimi raziskavami še dodatno poglobiti znanje o Gorici in ljudeh, ki so bili pokopani ob današnji stolni cerkvi. Duhovnik Nicola Ban, ki skrbi za stolno cerkev, je izpostavil željo, da bi se na javnih srečanjih razkrilo tudi širši javnosti sadove raziskovanja, za katere si med drugimi prizadeva tudi duhovnik Alessio Stasi.