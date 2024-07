Najprej čakali na vinjeto, nato kupili dražje gorivo

Najprej so kar nekaj časa čakali v vrsti za nakup vinjete, ki bi jo lahko nabavili na spletu, zatem so mnogi med njimi posegli še po dražjem bencinu.

Pred barom družbe Sdag na nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo se je včeraj vila dolga vrsta turistov, ki so kupovali vinjeto za vožnjo po slovenskem avtocestnem omrežju. »Odpravljamo se na oddih v terme v Sloveniji,« nam je povedala družina iz Bergama, ki na poti ni doživela večjih težav. »Edino pred cestninsko postajo v Vilešu je bilo nekaj gneče, drugače je doslej šlo vse v redu,« so nam povedali, medtem ko so čakali v vrsti za nakup vinjete. Opozorili smo jih, da se vinjeta lahko kupi tudi preko spleta (še zlasti, ker ne gre več za nekdanjo nalepko, temveč za novo e-vinjeto); odgovorili so, da tega niso vedeli in da niso pričakovali take vrste za njen nakup. Čakali so skoraj tri četrt ure. Da se lahko vinjeta kupi tudi po spletu, ni vedelo kar nekaj turistov. Ravno tako niso vedeli, da bi jo lahko nabavili tudi le dvesto metrov naprej - v »duty freeju« takoj po mejni črti oz. na prvem bencinskem servisu ob hitri cesti kmalu po državni meji.

Turisti niso vedeli niti, da je v Sloveniji gorivo dražje na avtocestah oz. hitrih cestah. Na prvem bencinskem servisu ob hitri cesti takoj po nekdanjem mejnem prehodu stane bencin 1,782 evra na liter, medtem ko le nekaj sto metrov stran ob krajevni cesti ob robu Šempetra stane 1,514 evra. Podobna razlika velja tudi za dizel; na bencinskem servisu ob hitri cesti stane 1,770 evra, na servisu ob krajevni cesti pa 1,528 evra. Pri polnem rezervoarju znaša razlika približno deset evrov.