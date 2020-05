Namestili bodo panje z novimi čebeljimi družinami

Enaindvajset panjev, v katerih je pred dnevi v Šlovrencu zgorelo skoraj dva milijona čebel, bodo od torka nadomestili z novimi panji in novimi čebeljami družinami. Čebelarji iz kmetijske družbe Kraška gmajna, ki so jim v noči z nedelje na ponedeljek neznanci zažgali panje na zemljišču ob robu Šlovrenca, so si po veliki škodi, ki so jo utrpeli prejšnji teden, zavihali rokave in nadaljevali z delom. »Zemljišče pri Šlovrencu smo v teh dneh počistili in spet pripravili za nove panje, ki jih bomo postavili v torek, v panjih bodo tudi nove čebelje družine. Vsak izmed čebelarjev bo prispeval po eden ali dva panja,« je povedala Sara Devetak z Vrha, predsednica družbe Kraška gmajna, v katero je vključenih šestnajst čebelarjev, ki prihajajo tudi iz Ronk, Romansa in Gabrij. Novica, da so neznanci zažgali panje in da je v njih poginilo toliko čebel, je prejšnji teden zaokrožila po spletu in dosegla več desettisoč ljudi. Marsikdo je čebelarjem izkazal bližino in solidarnost tudi z denarnimi prispevki. »O točnih oblikah moramo še odločati, vendar bomo sredstva, ki smo jih prejeli od številnih ljudi, uporabili v dobrodelne namene. Res nismo pričakovali tolikšne solidarnosti,« je povedala še Sara Devetak.