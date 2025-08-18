Napočil je čas za trgatev

Za škarje bo večina predvidoma prijela proti koncu avgusta ali v pričetku septembra. Nekateri pa se bodo s trgatvijo lotili že v teh dneh. Še zgodaj je, da bi potegnili črto pod letošnjo letino, saj se lahko še vse spremeni. Doslej pa je bila v primerjavi s prejšnjimi zelo dobra.

»Če se bo tako nadaljevala, bo to letina, ki si jo bo vredno zapomniti,« pravi števerjanski vinar Jannis Paraschos. Temperature so namreč rasle precej zmerno, pravočasno je tudi začelo deževati, tako da so imele trte vseskozi dovolj vode. V prejšnjih tednih so vinogradniki svoja posestva ogradili z električnimi pastirji. Grozdje še ni bilo dovolj zrelo za trgatev, vendar vseeno tekne divjadi. Velik problem predstavljajo tudi ptice, proti katerim pa se ne da več kot toliko braniti.

Zanimivo tudi za arome

»Temperature niso bile pretirano visoke vse tja do konca maja. Na splošno gledano je bila zelo umirjena letina. Le med prvim in drugim tednom julija so trte malo trpele sušo,« pravi Riccardo Marcuzzi, ki ima svoje podjetje na Jazbinah. »Dež je prišel pravočasno,« razlaga Manuel Sosol iz kleti Il Carpino na Oslavju. Obilne padavine v juliju so pripomogle k temu, da so se grozdne jagode lepo napihnile in pridobile na teži. Gre pričakovati torej, da bo tudi količina dobra. Lansko leto je namreč zaznamoval klavrn izkoristek. Po julijskem obdobju obilnih padavin in nižjih temperatur smo sedaj znova priča vročinskemu valu. »Pretirane suše ne bi smelo biti, saj spet napovedujejo nekaj dežja. Vsekakor pa težko, da bi grozdje izgubilo preveč na moštu,« razlaga Paraschos. Letina bo nemara zanimiva tudi iz vidika arom, saj stalne temperature pod 30. stopinjami pripomorejo k temu, da se le-te dobro razvijajo.

Zelo odvisno je tudi od lege vinograda. »Vinogradi, ki gledajo proti Alpam so bolj trpeli mraz, tisti, ki gledajo proti morju, manj. Nekatere je nekoliko prizadela pozeba, predvsem tiste, ki so pod udarom vetrov s hribov,« še razlaga Jannis Paraschos. Ponekod je malo ponagajala toča. Maja je prizadela vinograde v ravnini, v Mošu, kjer bo letos bolj malo grozdja, pravi Manuel Sosol. Sredi junija pa je kako zrno toče padlo tudi v severnem predelu Števerjana. Kljub škodi na srečo grozdje še ni bilo zrelo in je sledilo lepo vreme, tako da so se ranjene jagode hitro osušile in ni prišlo do gnitja. Tudi v zvezi s točo in neurji je bila letina v primerjavi s prejšnjima dvema znatno boljša. »Predvsem lansko leto proti koncu julija nas je doletel zelo hud vihar z vrtincem, ki je povzročil veliko škodo,« nadalje pravi Marcuzzi.

Letos precej manj trave

»Grozdje je kar zdravo,« pravi Manuel Sosol. Tudi z vidika bolezni, je bila letina doslej precej lahko obvladljiva. »Paziti je bilo treba, da se je škropilo trte ob pravih dnevih, vendar ... če nisi šel na dopust in si bil pazljiv, ni bilo nemogoče,« pravi Paraschos. Treba je seveda poznati vinograde in upoštevati, da nekateri ostanejo dalj časa vlažni, v nekaterih ne piha ipd. Z oidijem sploh niso imeli težav, pa tudi peronospore je bilo manj kot ponavadi in je kvečjemu malo prizadela liste.

»Letos je bilo v primerjavi z drugimi leti res sanjsko,« pravi Paraschos in utemeljuje, da je bilo veliko manj dela v vinogradu. Ni se mudilo za čiščenje listja, ker ni bilo prevlažno. Pa tudi trte in predvsem trava niso pretirano rasle. V času, ko so lani opravili že štiri košnje, sta bili letos dve. »Dalo nam je možnost, da smo delali, kot je treba, ne da bi hiteli in se vznemirjali,« pove števerjanski vinogradnik.

»Ptiči so se že pošteno lotili jagod,« pravi Manuel Sosol. Ko postaja grozdje zrelo, se namreč po vinogradih pojavi cel kup nezaželenih gostov. Da bi se zaščitili pred divjimi prašiči, so števerjanski vinogradniki že ogradili svoja vinograde z električnim pastirjem. Trenutno divjih prašičev še ni veliko, morda pa še pridejo, razlaga vinogradnik podjetja Il Carpino. »Na Jazbinah pa si sploh ne postavljamo problema za ograjevanje, saj lovska družina divjad obvlada,«pravi Jannis Paraschos. Da na Jazbinah nihče ne ograjuje svojih parcel, potrjuje tudi Riccardo Marcuzzi. Paraschos pa še opaža, da je bilo letos manj srnjadi, kar mnogi pripisujejo šakalom. »Ponavadi srne oškodujejo poganjke spomladi, letos pa jih je bilo opaziti manj,«pravi Paraschos, ki v poznih urah z Bukovja sliši tuljenje šakalov, ki so prisotni v gozdovih v Grojni.

Z zajedavci niso imeli večjih težav, vsaj ne več kot v preteklosti. Nekateri so zabeležili rahel porast sukačev in manj pikapolonic. »Pikapolonice so mesojede in se hranijo z zajedavci, če jih je manj, je logično parazitov več,« razlaga Jannis Paraschos.