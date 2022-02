Natečaj Spomnimo se na odpor

Želijo si, da bi mladi razumeli, kako hude posledice ima nacionalizem ter kako sta ravno sobivanje in spoštovanje med različnimi narodi največje bogastvo goriškega prostora. Zato so se pri goriškem združenju partizanov ANPI-VZPI v sodelovanju s številnimi drugimi partnerji odločili za organizacijo natečaja Spomnimo se na odpor - Ricordare la resistenza, ki ga namenjajo mladim od 18. do 35. leta starosti. K izdelavi arhitektskih, kiparskih, fotografskih in filmskih projektov, likovnih stvaritev ali besedil, ki bi valorizirali spomin na upor proti fašizmu in nacizmu na Goriškem, vabijo dijake in univerzitetne študente, ki živijo, študirajo ali delajo v Gorici, Novi Gorici in Šempetru-Vrtojbi.

Kot sta pojasnila Pratali Maffei in Mauri, bodo morali udeleženci natečaja pripraviti svoje izdelke do 26. aprila. Organizatorjem jih bodo morali poslati po e-pošti na naslov info@anpigo.it. Natečajnih razredov je pet: prvi je posvečen arhitekturi in kiparstvu, drugi vizualni umetnosti, tretji filmski umetnosti, četrti literarnim delom in peti stripu. Za vsak natečajni razred je predvidena tričlanska strokovna komisija, ki bo izdelke ocenjevala. V nekaterih razredih lahko ob posameznikih sodelujejo tudi skupine z največ pet člani. Za vsak natečajni razred je predvidena dodelitev denarne nagrade za prvo, drugo in tretje mesto. Prvouvrščeni prejme 250 evrov, drugouvrščeni 150 evrov, tretjeuvrščeni pa 100 evrov. Nagrajevanje izdelkov bo potekalo v okviru goriškega festivala zgodovine èStoria, ki bo letos posvečen fašizmom in bo potekal med 26. in 29. majem. Ob tem načrtujejo predstavitvene večere na obeh straneh meje in potujočo razstavo.

Natečaj razpisuje združenje ANPI-VZPI iz Gorice v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, Transmedio, pokrajinsko zvezo ANPI-VZPI in skladom Dorče Sardoč ter s prispevkom društva Agorè, zadruge Coop Alleanza 3.0, gostilne Primožič, Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Kulturnega doma in Goriškega muzeja. Celotno besedilo razpisa in dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.anpigo.it.