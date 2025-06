Nathan Never na obisku v Goricah

Ljubitelji stripov in naših krajev bodo spet prišli na svoj račun. V kar dveh številkah znanstvenofantastičnega stripa Nathan Never, ki ga izdaja založba Sergio Bonelli Editore, se bo glavni junak, nekdanji policist Nathan Never, mudil po Goricah prihodnosti. Jutri bo v trafikah na voljo številka 409 z naslovom Arrestate Nathan Never (Aretirajte Nathana Neverja). Julija pa bomo lahko brali nadaljevanje goriške zgodbe v številki 410 - Il tesoro di Aquileia (Oglejski zaklad). Oktobra bosta zgoraj omenjeni številki in številka, ki je posvečena Trstu, na voljo tudi v slovenskem prevodu, za katerega bo poskrbel ZRCSAZU.

Kakšni bosta Gorici prihodnosti? To vprašanje sta si postavila tudi risar Romeo Toffanetti in scenarist Bepi Vigna. »Gorica je drugačna, vendar še vedno zelo ... Gorica,« za Primorski dnevnik pove Toffanetti, ki je strip ilustriral. V stripu bomo lahko prepoznali goriški grad, Trgovski dom, stavbo pošte v Oberdanovi ulici, Eda center, spomenik bratoma Rusjan in novogoriško konkatedralo. Zasledili pa bomo lahko tudi Ljubljano (Nova Lubjana)in Bled.

Vsi zgoraj omenjeni kraji so v stripu del t. i. Protektorata vzhodnega sektorja stare Evrope. To območje, ki je bilo od vedno stičišče kultur, igra tudi v zgodbi posebno vlogo. »Po veliki katastrofi leta 2024, ko je zemeljski civilizaciji grozilo izumrtje, je pridobilo temeljni pomen in postalo simbol politične združitve v prihodnjem svetu,« piše Bepi Vigna. Nezanemarljiv pomen bosta imela v zgodbi religija in karizmatični papež Gregor XVIII. Zakaj pa se bo nova pot človeštva začela prav na tem ozemlju? Katere skrivnosti pozna razsvetljeni papež? Vse to bomo izvedeli v 409. in 410. številki stripa Nathan Never: prva nas bo jutri že čakala v trafikah.