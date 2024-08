Navade, odnosi in vezi, ki se jih meja ni dotaknila

Po sinočnjem uradnem odprtju s prižigom ognja prijateljstva, s koncertom na Travniku in nastopom krajevnih folklornih skupin in gostov iz kraja Cava dei Tirreni, stopa 52. Svetovni festival folklore, ki ga prireja kulturno združenje Etnos, danes v živo.

Uvod s posvetom o meji

V avditoriju videmske univerze v Gorici (Korzo Verdi 18) se bo danes ob 9. uri začel 48. kongres folklornih tradicij, ki bo posvečen meji in njenem prehajanju.

Udeleženci bodo obravnavali lokalne tradicije in prireditve, ki so se ohranjale skozi leta, ne glede na prisotnost meje. Kljub nelahkim razmeram, ki so zaznamovale sobivanje med sosedi, so na krajevni ravni odnosi med skupnostmi danes zeli umirjeni in prijateljski, pletejo se družinske in gospodarske vezi in vse bolj se uveljavlja želja krajevnih oblasti po skupnem delovanju v interesu skupnosti.

Pri pogovoru, ki ga bo vodil novinar Ivan Bianchi, bodo sodelovali novinar Gioacchino Cassanelli, podpredsednik ICM Sergio Fornasir, Federica Gallus za EZTS GO, Manuela Kelava in Lucija Rožić iz hrvaške sekcije mednarodne folklorne organizacije Cioff, Maša Klavora za Fundacijo Poti miru v Posočju, Günther Lippitz za avstrijsko Cioff, antropolog Massimiliano Marangon, novinar Rudi Pavšič, Janja Ravnikar za slovensko Cioff, otroški nevropsihiater Alberto Tentori in nekdanja predstavnica Cioff pri Unescu Magdalena Tovornik.

Parada posrediščnih ulicah

Zvečer se bo dogajanje premaknilo na Travnik. Ob 20. uri bo nastopila skupina I Trovieri, ob 21. uri bo čas za mimohod vseh folklornih skupin, ki sodelujejo na festivalu. Predstavnik vsake bo z odra predstavil značilnosti oblek. Da bo prireditev še bolj pestra, bo poskrbela projekcija fotografij iz preteklih izvedb, ki jih hrani arhiv združenja Etnos.

Višek bo seveda jutri. Ob 11. uri bo v Ljudskem vrtu koncert godbe iz Lienza, sledil bo nastop z zastavami skupine Sbandieratori Cavensi. Ob 12. uri bo parada z zastavami folklornih skupin in slovesnost z izmenjavo daril pred Verdijevem gledališčem, višek pa bo seveda ob 17.30 s 57. parado folklore med Korzom Italija in Travnikom, kjer bo tudi nagrajevanje skupin. Dogajanje bosta sklenila koncert tradicionalne irske glasbe skupine To loo loose in nastop vseh folklornih skupin. V primeru slabega vremena se bo dogajanje premaknilo v Verdijevo gledališče.