Navdušuje jo biologija

Privlači jo delo v laboratoriju, zato bi rada študirala biologijo, medtem ko je po duši kreativna, tako da svoj prosti čas preživlja med plesom in gledališčem.

Na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča je z najvišjo oceno in pohvalo letos maturirala Kea Vogric. Uspeh na maturi je zanjo rezultat truda, trdega dela in determiniranosti skozi vseh pet šolskih let, pohvala pa prijetno presenečenje.

Kea je stara 19 let in prihaja iz Gorice. V prostem času najraje daje duška svoji kreativnosti in pleše klasični in sodobni balet v plesni šoli Art Academy v Zagraju, poleg tega igra in vodi gledališko skupino O’Klapa. Ustvarjalnosti se je posvetila tudi v pisni nalogi iz slovenščine, kjer je izbrala zapis o Pieru Angeli, spremljala pa jo je tudi pri ustnem delu, kjer je kot iztočnico prejela Nietzschejev citat o pomenu ustvarjalnosti pri uspehu v znanosti.

»Citat me je prevzel in mi je bil všeč kot iztočnica,« je dejala Kea, ki je se je na ustno preizkušnjo dobro pripravila tako, da je v zadnjih tednih pred maturo snov utrjevala in nadgrajevala z medpredmetnimi povezavami. Pri drugi pisni nalogi iz matematike je bila glavna težava premagovanje treme in ohranjanje koncentracije vseh šest ur, meni, ob koncu pa je bila vseeno zadovoljna z opravljenim delom.