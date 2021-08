Ne čakajo na državi, povezujejo se sami

Po letu dni premora se je v sredo v Vili Vipolže v Goriških Brdih odvijal četrti mednarodni vinski dogodek Brda – Home of Rebula Wine Experience, ki ga organizira Konzorcij Brda s trinajstimi priznanimi briškimi vinskimi hišami – med njimi tudi Kristian Keber, Gradis’ciutta in Jermann iz italijanske strani Brd - v sodelovanju in s koordinacijo Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. »Namen dogodka je mednarodnim in domačim strokovnim medijem večplastno predstaviti globino te sorte, ki združuje vinarje iz Slovenije in Italije,« pojasnjujejo v omenjenem briškem zavodu.Gre za projekt, ki je leta 2017 združil briške vinarje iz Slovenije in Italije, ki so z rebulo že prodrli na tuje trge in začutili potrebo, da svetu razložijo, zakaj tako močno verjamejo v potencial te domače sorte. Osrednji del vsakokratnega dogodka je Materclass - degustacija rebul, tokrat vse od letnika 2016 do 2020.

»Še pred nekaj leti je bila ideja o tem, da bi v Brda spravili zveneča imena kot sta Silvio Jermann in Joško Gravner, drzna. Predvsem pa začeti govoriti o eni sorti – tega se dotlej še nihče ni lotil,« se začetkov spominja eden od pobudnikov dogodka, Marjan Simčič. »V samo petih letih smo uspešno pozicionirali blagovno znamko Brda, home of rebula na svetovni trg ter uveljavili uporabo slovenskega izraza “rebula” za to izjemno vinsko sorto, poprej v svetu poznano le kot “ribolla gialla”,« pa poudarja direktorica ZKTMŠ Brda, Tina Novak Samec.