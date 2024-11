Nekdanji vrtec v Sovodnjah bo postal medgeneracijski center

Nekdanja stavba sovodenjskega otroškega vrtca, ki od začetka letošnjega šolskega leta zaradi odprtja novega objekta ne služi več prvotnemu namenu, ne bo dolgo samevala. Sovodenjska občina želi namreč v njej urediti medgeneracijsko središce, kraj srečevanja občanov različnih starosti, od upokojencev do mladostnikov in otrok. Za to ima uprava že vsa potrebna sredstva - 300.000 evrov -, ki jih je prejela od Dežele Furlanije - Julijske krajine, saj je bila uspešna na namenskem razpisu za manjše obcine.

Izredna vzdrževalna dela za ureditev medgeneracijskega središca, ki naj bi se po načrtih odbora župana Luce Piska zaključila že decembra 2025, so med »težjimi« postavkami v novem triletnem načrtu infrastrukturnih del Občine Sovodnje, ki ga je občinski svet z glasovi večine odobril na ponedeljkovi seji.

Notranje prostore bodo uporabljali za različne dejavnosti, od branja časopisov in knjig do izvajanja delavnic. Da je takšno središče dobrodošlo, je pokazal projekt Vsi za enega, eden za vse, ki ga je občina vodila v zadnjih letih ter je bil namenjen aktivnemu staranju in boju proti osamljenosti.